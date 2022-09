Lutto nel giornalismo | si è spento Roberto Renga

(Di sabato 10 settembre 2022) Gravenel mondo del. Nella giornata di sabato 10 settembre è infatti scomparso. A darne l’annuncio è stato il figlio Francesco, che in un tweet ha spiegato: “Papà ci ha lasciati nel pomeriggio di oggi. Il suo ultimo tweet è postumo, pensato un anno fa. Data e luogo dei funerali saranno comunicati nella giornata di domani“. Il riferimento è al tweet dello stesso, che si è congedato scrivendo: “Non posso lamentarmi. Sono stato molto amato e molto odiato. Il mio perdono a tutti meno tre“. L’uomo lottava da tempo con un brutto male e purtroppo non ce l’ha fatta. Giornalista, ma anche scrittore e volto celebre della radio, ha lavorato a lungo per Il Messaggero. Da inviato ha seguito sette Coppe del Mondo, altrettanti Campionati Europei e le ...

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - gmlavolpe : RT @ilmessaggeroit: #lutto nel mondo del giornalismo: a 76 anni si è spento Roberto #renga - mariuccia12345 : RT @ilmessaggeroit: #lutto nel mondo del giornalismo: a 76 anni si è spento Roberto #renga - artefatti : RT @forzaroma: Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Roberto Renga - LorenzoPuliga : RT @ilmessaggeroit: #lutto nel mondo del giornalismo: a 76 anni si è spento Roberto #renga -

Il Regno Unito è attualmentesecondo giorno dei 10 giorni dinazionale per la morte della regina. Unreale invece, secondo quanto riferito da Buckingham Palace, sarà osservato fino a ...... e soprattutto per Elisabetta II, la Cappella è sempre stata importante tanto da celebrare diversi matrimonio come quello di Harry e Meghan2018. Una volta archiviato ilReale ci sarà ...ROMA E' scomparso all'età di 76 anni Roberto Renga, giornalista e firma storica de "Il Messaggero" per anni inviato del nostro quotidiano e responsabile dei ...Un brutto lutto per il mondo del giornalismo. Nella giornata di oggi, 10 settembre, è infatti venuto a mancare Roberto Renga: giornalista, scrittore, volto noto anche di radio ...