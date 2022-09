"L'uomo ha questa cosa che...". Rosita Celentano imbarazza la Bortone: gaffa a luci rosse (Di sabato 10 settembre 2022) Scatta l'imbarazzo per Serena Bortone, che in studio ha come ospite Rosita Celentano (figlia del grande Adriano Celentano e Claudia Mori). La Celentano parla a Oggi è un altro giorno su Rai 1 delle sue storie d'amore con uomini e donne, confessa di averne avute più con donne che con uomini. Ma per fare chiarezza utilizza una metafora abbastanza spinta che mette, forse, in difficoltà la Bortone. “L'uomo… Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più… Non lo so poi c'ha questa cosa che mi spaventa un pochino, questa cosa che rimane…che si ingrandisce, ancora non l'ho capito…Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì: riposo!”, dice la Celentano. Poi Serena ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Scatta l'imbarazzo per Serena, che in studio ha come ospite(figlia del grande Adrianoe Claudia Mori). Laparla a Oggi è un altro giorno su Rai 1 delle sue storie d'amore con uomini e donne, confessa di averne avute più con donne che con uomini. Ma per fare chiarezza utilizza una metafora abbastanza spinta che mette, forse, in difficoltà la. “L'… Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più… Non lo so poi c'hache mi spaventa un pochino,che rimane…che si ingrandisce, ancora non l'ho capito…Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì: riposo!”, dice la. Poi Serena ...

