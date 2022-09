Lollobrigida in Sicilia a sostegno di Schifani: “Sull’immigrazione illegale hanno costruito un business” (Di sabato 10 settembre 2022) “Pensiamo di vincere le elezioni e di tenere allineata saldamente al governo in Sicilia perché è una regione strategica che ha bisogno del governo nazionale quanto il governo nazionale ha bisogno del governo Siciliano”: lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera a margine di una manifestazione elettorale a Palermo a sostegno di Renato Schifani, candidato alla presidenza della regione per il centrodestra. “Siamo al fianco di Renato Schifani”, ha aggiunto, “per rilanciare questa splendida regione e per evitare tentazioni che guardano indietro e che vorrebbero riportare le lancette della storia della Sicilia ad un luogo in cui si preferivano le clientele alle infrastrutture e ai potenziali che ha questa terra magnifica”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) “Pensiamo di vincere le elezioni e di tenere allineata saldamente al governo inperché è una regione strategica che ha bisogno del governo nazionale quanto il governo nazionale ha bisogno del governono”: lo ha detto Francesco, capogruppo di Fdi alla Camera a margine di una manifestazione elettorale a Palermo adi Renato, candidato alla presidenza della regione per il centrodestra. “Siamo al fianco di Renato”, ha aggiunto, “per rilanciare questa splendida regione e per evitare tentazioni che guardano indietro e che vorrebbero riportare le lancette della storia dellaad un luogo in cui si preferivano le clientele alle infrastrutture e ai potenziali che ha questa terra magnifica”. LEGGI ...

