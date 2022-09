LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in finale per l’oro con Cassandro-Bacosi! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Appuntamento alle 15.45 con le finali per bronzo ed oro. L’Italia proverà a salire sul gradino più alto del podio! 13.51 Sarà Italia 1 (Cassandro-Bacosi) a giocarsi la finale per l’oro contro la Gran Bretagna (Llewellin-Hill): 146/150 per azzurri e britannici. Fuori dalla zona medaglia Italia 2 (Rossetti-Cainero): azzurri ottavi con 141/150. 12.52 Solo 141/150 per Italia 2 (72/75 per Rossetti e 69/75 per una Chiara Cainero molto in ombra in questa rassegna continentale): gli azzurri restano in corsa per la finale per il bronzo, ma non sarà facile. 12.51 Per quanto riguarda Italia 1, Tammaro Cassandro ha concluso con un eccellente 74/75, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Appuntamento alle 15.45 con le finali per bronzo ed oro. L’proverà a salire sul gradino più alto del podio! 13.51 Sarà1 (-Bacosi) a giocarsi lapercontro la Gran Bretagna (Llewellin-Hill): 146/150 per azzurri e britannici. Fuori dalla zona medaglia2 (Rossetti-Cainero): azzurri ottavi con 141/150. 12.52 Solo 141/150 per2 (72/75 per Rossetti e 69/75 per una Chiara Cainero molto in ombra in questa rassegna continentale): gli azzurri restano in corsa per laper il bronzo, ma non sarà facile. 12.51 Per quanto riguarda1, Tammaroha concluso con un eccellente 74/75, ...

