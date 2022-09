LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Italia 1 in corsa per la finale per l’oro (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Dopo la seconda serie Italia 1 (Cassandro 49 e Bacosi 49) è al comando con 98/100, alla pari con la Gran Bretagna di Ben Llewellin e Amber Hill. Si fa durissima per Italia 2, scesa in ottava posizione con 95/100: impeccabile Rossetti con 50/50, ma il 21/25 di Chiara Cainero può costare carissimo. 9.03 La strada è comunque ancora lunga, mancano due serie, ovvero 100 piattelli complessivi (50 per gli uomini e 50 per le donne). 9.00 Dopo la prima sessione di Tiro, tre coppie al comando, di cui due sono azzurre! 49 piattelli su 50 per Italia 1 (25 Tammaro Cassandro, 24 Diana Bacosi), Italia 2 (25 Gabriele Rossetti, 24 Chiara Cainero) e Finlandia (24 Tommi Takanen, 25 Marjut Heinonen). Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 Dopo la seconda serie1 (Cassandro 49 e Bacosi 49) è al comando con 98/100, alla pari con la Gran Bretagna di Ben Llewellin e Amber Hill. Si fa durissima per2, scesa in ottava posizione con 95/100: impeccabile Rossetti con 50/50, ma il 21/25 di Chiara Cainero può costare carissimo. 9.03 La strada è comunque ancora lunga, mancano due serie, ovvero 100 piattelli complessivi (50 per gli uomini e 50 per le donne). 9.00 Dopo la prima sessione di, tre coppie al comando, di cui due sono azzurre! 49 piattelli su 50 per1 (25 Tammaro Cassandro, 24 Diana Bacosi),2 (25 Gabriele Rossetti, 24 Chiara Cainero) e Finlandia (24 Tommi Takanen, 25 Marjut Heinonen). Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e ...

