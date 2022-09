LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: due coppie italiane in testa dopo la prima serie (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.03 La strada è comunque ancora lunga, mancano due serie, ovvero 100 piattelli complessivi (50 per gli uomini e 50 per le donne). 9.00 dopo la prima sessione di Tiro, tre coppie al comando, di cui due sono azzurre! 49 piattelli su 50 per Italia 1 (25 Tammaro Cassandro, 24 Diana Bacosi), Italia 2 (25 Gabriele Rossetti, 24 Chiara Cainero) e Finlandia (24 Tommi Takanen, 25 Marjut Heinonen). Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Tiro a volo 2022 in corso di svolgimento a Larnaca (Cipro). Oggi è il giorno della gara di skeet misto a coppie che, secondo la rotazione ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.03 La strada è comunque ancora lunga, mancano due, ovvero 100 piattelli complessivi (50 per gli uomini e 50 per le donne). 9.00lasessione di, treal comando, di cui due sono azzurre! 49 piattelli su 50 per Italia 1 (25 Tammaro Cassandro, 24 Diana Bacosi), Italia 2 (25 Gabriele Rossetti, 24 Chiara Cainero) e Finlandia (24 Tommi Takanen, 25 Marjut Heinonen). Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladeglidiin corso di svolgimento a Larnaca (Cipro). Oggi è il giorno della gara di skeet misto ache, secondo la rotazione ...

