LIVE Superbike | GP Francia 2022 in DIRETTA | Rea svetta in su Razgatl?oglu e Redding Alle 14 00 la gara-1

(Di sabato 10 settembre 2022) 11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento14.00 per la primadel fine settimana. Un saluto a tutti! 11.40 Settimo posto per Rinaldi (Ducati), ottavo per Bassani (Ducati). Decisamente più lontano Locatelli (Yamaha) che dovrà partire dalla 12ma pizza. Da segnalare, invece, il quarto posto per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati)spdell'inglese Scott(BMW). 11.38 Rea ha ottenuto oggi la 39ma pole in carriera nel Mondiale, la quarta in questa stagione. Il #65 del gruppo conferma quanto fatto lo scorso anno, pronto per confermarsi questo pomeriggio nella race-1. 11.35 Da segnalare un contatto nel ...