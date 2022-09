LIVE – Slovenia-Belgio 22-19 (10?), Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 10 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Slovenia-Belgio, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. A sfidarsi sono la prima classificata del girone B e la quarta del girone A, con il pronostico totalmente sbilanciato a favore di Luka Doncic e compagni. La palla a due della partita è prevista alle ore 14:45 di sabato 10 settembre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Slovenia-Belgio 22-19 (10?) 10? – Cioccolatino di Doncic per Tobey, che deve solo appoggiare al ferro: 22-19 10? – Pioggia di triple da parte della Nazionale belga, che si porta a -1. Time-out ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Latestuale di, match valido per gli ottavi di finale deglidi. A sfidarsi sono la prima classificata del girone B e la quarta del girone A, con il pronostico totalmente sbilanciato a favore di Luka Doncic e compagni. La palla a due della partita è prevista alle ore 14:45 di sabato 10 settembre, con Sportface che vi fornirà unaaggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F522-19 (10?) 10? – Cioccolatino di Doncic per Tobey, che deve solo appoggiare al ferro: 22-19 10? – Pioggia di triple da parte della Nazionale belga, che si porta a -1. Time-out ...

CIAfra73 : Mondiali Volley, stasera la semifinale dell'Italia: sfida alla Slovenia, live su #Rai2 - MarcoAlici : Pallavolo - Italia-Slovenia, semifinale: orario, data, informazioni, dove vederla in TV e LIVE-Streaming… - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovenia: semifinale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Slovenia: #semifinale - 51m0ne00 : RT @StorieASpicchi: Intanto Cristian, da Colonia, ci manda live una Slovenia impegnata in una partita a carte in aeroporto ?? - TheHunter_68 : RT @RaiNews: La Polonia vince al tie-break contro gli Stati Uniti. I padroni di casa affronteranno in semifinale il Brasile. #MWCH2022 htt… -