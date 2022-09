LIVE – Qualifiche F1 GP Italia Monza 2022: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA) (Di sabato 10 settembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per le Qualifiche del GP d’Italia 2022 a Monza di Formula 1: le seguiremo assieme nella DIRETTA LIVE che vi propone in tempo reale tutto quello che accadrà durante la caccia alla pole. A casa della Ferrari, sullo splendido circuito ribattezzato come Tempio della Velocità, è nuovo duello per comporre la griglia di partenza e per trovare la pole position, la sedicesima di questa intensa stagione. Le Qualifiche avranno inizio alle ore 16 di sabato 10 settembre, scopriremo assieme attraverso Q1, Q2 e Q3 la composizione della griglia e chi sarà il poleman. Di seguito ecco la DIRETTA scritta targata Sportface. Sportface.it non vi ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per ledel GP d’di Formula 1: le seguiremo assieme nellache vi propone in tempo reale tutto quello che accadrà durante la caccia alla. A casa della Ferrari, sullo splendido circuito ribattezzato come Tempio della Velocità, è nuovo duello per comporre ladie per trovare laposition, la sedicesima di questa intensa stagione. Leavranno inizio alle ore 16 di sabato 10 settembre, scopriremo assieme attraverso Q1, Q2 e Q3 la composizione dellae chi sarà ilman. Di seguito ecco lascritta targata Sportface. Sportface.it non vi ...

