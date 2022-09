LIVE Polonia-Brasile 3-2, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: Kurek e compagni volano in finale al termine di una battaglia epica! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:35 Partita veramente stupenda, specialmente sul finale, alla fine ad avere la meglio è stata la Polonia, ma il Brasile ha venduto cara la pelle e, probabilmente, se Lucarelli non si fosse fatto male sul finire di quarto set avremmo visto un risultato diverso. 15-12 LA Polonia VOLA IN finaleEEEEEEEE!!!!!!! Quattro tocchi dei brasiliani e i polacchi sono per la terza volta consecutiva in finale al Mondiale! 14-12 SLIWKA! Attacco vincente della banda polacca e ci sono due match-point per la Polonia! Katowice è una bolgia. 13-12 Non passa la battuta di Leal. 12-12 Mani-out di Leal da seconda linea, non molla nessuno! 12-11 Semeniuk trova le mani del muro di Walalce. Adesso a chiamare time-out è ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Partita veramente stupenda, specialmente sul, alla fine ad avere la meglio è stata la, ma ilha venduto cara la pelle e, probabilmente, se Lucarelli non si fosse fatto male sul finire di quarto set avremmo visto un risultato diverso. 15-12 LAVOLA INEEEEEEEE!!!!!!! Quattro tocchi dei brasiliani e i polacchi sono per la terza volta consecutiva inal Mondiale! 14-12 SLIWKA! Attacco vincente della banda polacca e ci sono due match-point per la! Katowice è una bolgia. 13-12 Non passa la battuta di Leal. 12-12 Mani-out di Leal da seconda linea, non molla nessuno! 12-11 Semeniuk trova le mani del muro di Walalce. Adesso a chiamare time-out è ...

