LIVE Polonia-Brasile 2-1, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: padroni di casa ad un set dalla finale! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Parallela imprendibile di Kurek da seconda linea. 5-5 Non passa la battuta di Semeniuk. 5-4 Ancora un’invasione a rete di Lucas. 4-4 Si fa perdonare Lucas con un gran primo tempo. 4-3 Invasione a rete di Lucas, disastro del Brasile in ricostruzione. 3-3 Aceeeee di Kurek! 2-3 Errore al servizio di Wallace. 1-3 Errore in attacco di Semeniuk su una palla bassa. 1-2 Mani-out di Leal da posto quattro. 1-1 Semeniuk infermabile in questa fase. 0-1 Si riparte con un gran primo tempo di Flavio. 19:38 Il gioco del Brasile è nettamente calato, il cambio palla non funziona più e la fase break è poco incisiva. La Polonia invece adesso sta giocando quasi al massimo del suo potenziale, Kurek sta viaggiando su percentuali folli in attacco (già 16 punti per lui), ma bene in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Parallela imprendibile di Kurek da seconda linea. 5-5 Non passa la battuta di Semeniuk. 5-4 Ancora un’invasione a rete di Lucas. 4-4 Si fa perdonare Lucas con un gran primo tempo. 4-3 Invasione a rete di Lucas, disastro delin ricostruzione. 3-3 Aceeeee di Kurek! 2-3 Errore al servizio di Wallace. 1-3 Errore in attacco di Semeniuk su una palla bassa. 1-2 Mani-out di Leal da posto quattro. 1-1 Semeniuk infermabile in questa fase. 0-1 Si riparte con un gran primo tempo di Flavio. 19:38 Il gioco delè nettamente calato, il cambio palla non funziona più e la fase break è poco incisiva. Lainvece adesso sta giocando quasi al massimo del suo potenziale, Kurek sta viaggiando su percentuali folli in attacco (già 16 punti per lui), ma bene in ...

