LIVE Polonia-Brasile 1-1, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: i padroni di casa riaprono la partita! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Diagonale stretta di Semeniuk. 3-5 Flavio approfitta di una ricezione abbondante di Zatorski. 3-4 Lunga la battuta di Kochanowski. 3-3 Parallela di Kurek da posto due. 2-3 PIPE DI LUCAS! Azione spettacolare con un centrale che attacca da seconda linea! 2-2 Bordata di Wallace da posto due. 2-1 Errore al servizio di Lucarelli. 1-1 Primo tempo di Lucas. 1-0 Si riparte con un errore in attacco di Lucarelli. 19:02 In questo secondo set sono stati più i demeriti del Brasile che i meriti della Polonia. LIVEllo di gioco non entusiasmante, ai polacchi è bastato fare il compito per portare il set a casa, Kurek resta il migliore con 10 punti, ma la differenza i polacchi la stanno facendo a muro con sei stampatone in due set. La partita è comunque ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Diagonale stretta di Semeniuk. 3-5 Flavio approfitta di una ricezione abbondante di Zatorski. 3-4 Lunga la battuta di Kochanowski. 3-3 Parallela di Kurek da posto due. 2-3 PIPE DI LUCAS! Azione spettacolare con un centrale che attacca da seconda linea! 2-2 Bordata di Wallace da posto due. 2-1 Errore al servizio di Lucarelli. 1-1 Primo tempo di Lucas. 1-0 Si riparte con un errore in attacco di Lucarelli. 19:02 In questo secondo set sono stati più i demeriti delche i meriti dellallo di gioco non entusiasmante, ai polacchi è bastato fare il compito per portare il set a, Kurek resta il migliore con 10 punti, ma la differenza i polacchi la stanno facendo a muro con sei stampatone in due set. La partita è comunque ...

