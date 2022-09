LIVE – Padova-Vicenza 1-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 10 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Padova-Vicenza, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 20.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Padova-Vicenza 1-1 (30? rig. Dezi, 51? Stoppa) 59? – Padova molto pericoloso in fase offensiva. Piovanello lascia partire il destro, ma la palla termina sul fondo della rete. 51? – Il neo entrato calcia dal limite dell’area e ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 20.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (30? rig. Dezi, 51? Stoppa) 59? –molto pericoloso in fase offensiva. Piovanello lascia partire il destro, ma la palla termina sul fondo della rete. 51? – Il neo entrato calcia dal limite dell’area e ...

Calciodiretta24 : Padova-Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Padova - #LRVicenza ?? 2° Giornata Serie C ? h 20:30 ??? stadio Euganeo ??? Live cronaca:… - il_Conte78 : Cavolo..per fortuna che sono riuscito a vederli 3 volte live negli anni passati. Anche perché sta diventando sempre… - CarlaTZ1 : RT @PrideVillageIT: Ecco la line up del big closing party del 10 settembre in collab. con Future Vintage Festival! Tommaso Zorzi ospite d'… - littlecloudrec1 : RT @KillYourBoyfrie: Hey #Killers ecco la copertina del nuovo singolo #TheManInBlack che uscirà a fine Settembre È tratto da #Voodoo in us… -