LIVE – Padova-Vicenza 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 10 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Padova-Vicenza, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 20.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Padova-Vicenza 0-0 21? – Cartellino giallo anche per Padella. 18? – Vicenza pericoloso con Rolfini. Donnarumma blocca e salva i suoi. 16? – Valentini è il primo ammonito della partita. 15? – Da segnalare le pessime condizioni del ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento alle ore 20.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 21? – Cartellino giallo anche per Padella. 18? –pericoloso con Rolfini. Donnarumma blocca e salva i suoi. 16? – Valentini è il primo ammonito della partita. 15? – Da segnalare le pessime condizioni del ...

