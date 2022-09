LIVE – Italia-Spagna: finale bronzo Europei maschili 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di sabato 10 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Spagna, finale per il bronzo degli Europei maschili 2022 di pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna torna in acqua per riscattare l’amara sconfitta contro la Croazia, ma dovrà vedersela con la Spagna in un vero e proprio remake della finalissima mondiale di poche settimane fa (vinta dagli iberici). Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Latestuale diper ildeglidi. Il Settebello di Sandro Campagna torna in acqua per riscattare l’amara sconfitta contro la Croazia, ma dovrà vedersela con lain un vero e proprio remake della finalissima mondiale di poche settimane fa (vinta dagli iberici). Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E ...

sole24ore : ?? La guerra in Ucraina genererà tra febbraio e dicembre 2022 una perdita di valore aggiunto per le imprese italiane… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - f_galtieri : RT @ImprontaEtica: ??? Il 12/09 si terrà online ASviS Live “Dieci idee per un’#Italia #sostenibile”, la quinta e ultima tappa di avviciname… - faustosacchelli : RT @ASviSItalia: ???12 settembre ore 15.00 Non perdere l’ultimo #ASviSlive “Dieci idee per un’Italia sostenibile”, l’occasione per raccoglie… -