LIVE – Italia-Slovenia 1-0 (25-21, 23-19): semifinale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA

La DIRETTA testuale di Italia-Slovenia, partita valevole come semifinale dei Mondiali maschili 2022 di volley. Gli uomini di Fefé De Giorgi, campioni d'Europa in carica, vogliono continuare a sognare ma per assicurarsi una medaglia dovranno battere la forte compagine slovena nel remake della finalissima degli Europei dello scorso anno. Chi si aggiudicherà la vittoria e l'accesso nella finale per l'oro? L'appuntamento è per le ore 21.20 di sabato 10 settembre a Katowice, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

