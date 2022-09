LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: iniziata la semifinale in ritardo! (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Comincia la semifinale con Urnaut in battuta. 21.19 Il sestetto della Slovenia: Ropret-Stern in diagonale, Cebulj-Urnaut schiacciatori, Pajenk-Kozamernik centrali, libero Kovacic. 21.18 Il sestetto titolare dell’Italia: Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Anzani-Galassi, libero Balaso. 21.14 Ed ora l’inno sloveno. 21.13 INNO DI MAMELI! Siamo tutti Fratelli d’Italia! 21.13 Squadre in campo per gli inni nazionali! 21.11 Come sempre sarà importante l’apporto del servizio, il cui rendimento con la Francia è andato a corrente alternata. 21.08 La Slovenia è una squadra che ti porta a giocare male. Difende tanto, si affida tantissimo ai centrali, non ti dà ritmo. Gli azzurri dovranno essere bravi ad avere pazienza e non farsi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 Comincia lacon Urnaut in battuta. 21.19 Il sestetto della: Ropret-Stern in diagonale, Cebulj-Urnaut schiacciatori, Pajenk-Kozamernik centrali, libero Kovacic. 21.18 Il sestetto titolare dell’: Giannelli-Romanò, Lavia-Michieletto, Anzani-Galassi, libero Balaso. 21.14 Ed ora l’inno sloveno. 21.13 INNO DI MAMELI! Siamo tutti Fratelli d’! 21.13 Squadre in campo per gli inni nazionali! 21.11 Come sempre sarà importante l’apporto del servizio, il cui rendimento con la Francia è andato a corrente alternata. 21.08 Laè una squadra che ti porta a giocare male. Difende tanto, si affida tantissimo ai centrali, non ti dà ritmo. Gli azzurri dovranno essere bravi ad avere pazienza e non farsi ...

