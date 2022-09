LIVE Italia-Slovenia 0-0, Mondiali volley 2022 in DIRETTA: 8-7, entra Mozic e cambia l’inerzia (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 Diagonale potente di Lavia. 11-9 Due difese dell’Italia, poi Cebulj sfonda il muro azzurro. 11-8 Ace di Romanò, botta che piega le mani di Mozic. 10-8 Lunga la battuta di Cebulj. 9-8 Pipe di Urnaut. 9-7 Mani fuori di Lavia. 8-7 Invasione a rete di Anzani. Parziale di 1-6 per la Slovenia. Time-out De Giorgi. 8-6 Murato Michieletto. 8-5 Diagonale di Mozic. Attenzione a questo ragazzo di 20 anni. 8-4 Romanò viene ancora difeso, poi il muro azzurro costringe la Slovenia ad effettuare quattro tocchi. Ha pizzicato la riga il servizio di Kozamernik, confermato l’ace. 7-4 Ace di Kozamernik. Richiesta di moviola dell’Italia. 7-3 Non un buon palleggio di Giannelli per il primo tempo di Anzani, poi contrattacco di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 Diagonale potente di Lavia. 11-9 Due difese dell’, poi Cebulj sfonda il muro azzurro. 11-8 Ace di Romanò, botta che piega le mani di. 10-8 Lunga la battuta di Cebulj. 9-8 Pipe di Urnaut. 9-7 Mani fuori di Lavia. 8-7 Invasione a rete di Anzani. Parziale di 1-6 per la. Time-out De Giorgi. 8-6 Murato Michieletto. 8-5 Diagonale di. Attenzione a questo ragazzo di 20 anni. 8-4 Romanò viene ancora difeso, poi il muro azzurro costringe laad effettuare quattro tocchi. Ha pizzicato la riga il servizio di Kozamernik, confermato l’ace. 7-4 Ace di Kozamernik. Richiesta di moviola dell’. 7-3 Non un buon palleggio di Giannelli per il primo tempo di Anzani, poi contrattacco di ...

SkySportF1 : Alle 16:00 LIVE le qualifiche del GP d'Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streami… - SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - SkySportF1 : ? FERRARI AL COMANDO NEL Q2 ?? Adesso si decide la pole position a Monza LIVE ? - zazoomblog : LIVE – Italia-Slovenia 0-0 (0-0): semifinale Mondiali maschili 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Slovenia #(0-0):… - agelmi : RT @RaiNews: Ora in campo Italia - Slovenia: semifinale dei mondiali di pallavolo maschile #MWCH2022 Guarda la diretta streaming https://t.… -