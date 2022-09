L’Italia può tornare ad essere un paese per giovani, parola del neovincitore del Campiello (Di sabato 10 settembre 2022) Bernardo Zannoni è un ragazzo di 27 anni che, da scrittore esordiente, ha vinto il prestigioso premio Campiello con il suo romanzo I miei stupidi intenti (edito da Sellerio). Non lo conosco personalmente né ho letto il suo libro, quindi non mi permetto di dire nulla né su di lui né sul romanzo. Stando a ciò che hanno scritto i giornali, emerge un ragazzo di umili origini, che fa tanti lavoretti per sbarcare il lunario e che alle scuole superiori era stato rimandato in Italiano (con tanto di ironie scontate sul docente che prese la decisione di valutare insufficiente in Lettere un imminente scrittore di successo). A colpirmi sono state le dichiarazioni che Zannoni ha rilasciato in un’intervista a Il Foglio. In particolare due. La prima: alla domanda su cosa fa nella vita, risponde “amo guardare le cose”. La seconda è una risposta alla questione se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Bernardo Zannoni è un ragazzo di 27 anni che, da scrittore esordiente, ha vinto il prestigioso premiocon il suo romanzo I miei stupidi intenti (edito da Sellerio). Non lo conosco personalmente né ho letto il suo libro, quindi non mi permetto di dire nulla né su di lui né sul romanzo. Stando a ciò che hanno scritto i giornali, emerge un ragazzo di umili origini, che fa tanti lavoretti per sbarcare il lunario e che alle scuole superiori era stato rimandato in Italiano (con tanto di ironie scontate sul docente che prese la decisione di valutare insufficiente in Lettere un imminente scrittore di successo). A colpirmi sono state le dichiarazioni che Zannoni ha rilasciato in un’intervista a Il Foglio. In particolare due. La prima: alla domanda su cosa fa nella vita, risponde “amo guardare le cose”. La seconda è una risposta alla questione se ...

