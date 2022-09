L’Inter si rialza sul finale: il Torino ha fatto tremare i nerazzurri (Di sabato 10 settembre 2022) Grande sofferenza a San Siro per L’Inter di Simone Inzaghi. Un grande Handanovic e Brozovic regalano tre punti importanti. Nell’anticipo della sesta giornata di campionato L’Inter vince di misura con un risicato 1 a 0 contro il Torino. La squadra nerazzurra è in difficoltà per la maggior parte del match, Handanovic è il migliore in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022) Grande sofferenza a San Siro perdi Simone Inzaghi. Un grande Handanovic e Brozovic regalano tre punti importanti. Nell’anticipo della sesta giornata di campionatovince di misura con un risicato 1 a 0 contro il. La squadra nerazzurra è in difficoltà per la maggior parte del match, Handanovic è il migliore in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

