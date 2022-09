L’Inter respira, Brozovic allontana la crisi: successo d’oro contro il Torino (Di sabato 10 settembre 2022) Continua il momento altalenante delL’Inter, la squadra ha confermato le difficoltà anche nella sesta giornata del campionato di Serie A. La compagine di Simone Inzaghi è reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, i tedeschi si sono confermati nettamente superiori dal punto di vista tecnico. La partita contro il Torino potrebbe svoltare la stagione, sono arrivati tre punti importantissimi. Ancora out Lukaku, il tecnico Simone Inzaghi si affida alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, il Torino risponde con Sanabria e la sorpresa Vlasic. La prima occasione è per Lautaro Martinez, il Torino risponde proprio con Vlasic. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Il secondo tempo si apre con un colpo di testa di Sanabria, risposta di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Continua il momento altalenante del, la squadra ha confermato le difficoltà anche nella sesta giornata del campionato di Serie A. La compagine di Simone Inzaghi è reduce dalla brutta sconfitta in Champions Leagueil Bayern Monaco, i tedeschi si sono confermati nettamente superiori dal punto di vista tecnico. La partitailpotrebbe svoltare la stagione, sono arrivati tre punti importantissimi. Ancora out Lukaku, il tecnico Simone Inzaghi si affida alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, ilrisponde con Sanabria e la sorpresa Vlasic. La prima occasione è per Lautaro Martinez, ilrisponde proprio con Vlasic. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Il secondo tempo si apre con un colpo di testa di Sanabria, risposta di ...

