L’importanza del voto. La lezione inglese secondo Mastrapasqua (Di sabato 10 settembre 2022) L’addio a Elisabetta II ha coinciso con un ultimo atto di politica nazionale non banale. La designazione formale dell’incarico alla nuova premier, Liz Truss. Per la quindicesima volta in settant’anni di regno, la regina ha svolto con spirito democratico il suo alto compito notarile – per l’ultima volta – quello di riconoscere ai legittimi rappresentanti del popolo l’onere e l’onore di indicare il capo del governo. Ed curioso guardare con un pizzico di invidia la democrazia di un Paese che esibisce con orgoglio la sua inossidabile monarchia. Ma tant’è, si può essere democratici con un re (una regina) al posto di un presidente. Persino più democratici! La crisi del governo inglese guidato da Boris Johnson, lo scorso mese di luglio, è stata vissuta con l’understatement di un Paese solido, privo di nevrosi, capace di affidarsi alle prassi democratiche. Le dimissioni di ... Leggi su formiche (Di sabato 10 settembre 2022) L’addio a Elisabetta II ha coinciso con un ultimo atto di politica nazionale non banale. La designazione formale dell’incarico alla nuova premier, Liz Truss. Per la quindicesima volta in settant’anni di regno, la regina ha svolto con spirito democratico il suo alto compito notarile – per l’ultima volta – quello di riconoscere ai legittimi rappresentanti del popolo l’onere e l’onore di indicare il capo del governo. Ed curioso guardare con un pizzico di invidia la democrazia di un Paese che esibisce con orgoglio la sua inossidabile monarchia. Ma tant’è, si può essere democratici con un re (una regina) al posto di un presidente. Persino più democratici! La crisi del governoguidato da Boris Johnson, lo scorso mese di luglio, è stata vissuta con l’understatement di un Paese solido, privo di nevrosi, capace di affidarsi alle prassi democratiche. Le dimissioni di ...

