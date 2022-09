Liliana Segre compie 92 anni: gli auguri dal mondo della politica (Di sabato 10 settembre 2022) ROMA – Oggi, 10 settembre, la senatrice a vita Liliana Segre compie 92 anni, essendo nata nel 1932. Immancabili gli auguri da parte del mondo della politica: “Buon compleanno alla senatrice Liliana Segre. A lei il nostro ringraziamento per il suo impegno instancabile al servizio della testimonianza e della memoria”, dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta scrive sul suo canale Telegram: “Ci insegni, con la tua testimonianza, che l’indifferenza è più colpevole della violenza e che l’unico vaccino è la memoria. auguri, Liliana ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022) ROMA – Oggi, 10 settembre, la senatrice a vita92, essendo nata nel 1932. Immancabili glida parte del: “Buon compleanno alla senatrice. A lei il nostro ringraziamento per il suo impegno instancabile al serviziotestimonianza ememoria”, dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il ministropubblica amministrazione Renato Brunetta scrive sul suo canale Telegram: “Ci insegni, con la tua testimonianza, che l’indifferenza è più colpevoleviolenza e che l’unico vaccino è la memoria....

EnricoLetta : Auguri, auguri di cuore a Liliana #Segre che compie gli anni oggi. - elenabonetti : Auguri di cuore a Liliana #Segre. La sua testimonianza e il suo impegno instancabile contro ogni discriminazione, p… - pdnetwork : Auguri di buon compleanno alla Senatrice a vita Liliana #Segre, una donna straordinaria di cui essere orgogliosi. - dezan_n : RT @pdnetwork: Auguri di buon compleanno alla Senatrice a vita Liliana #Segre, una donna straordinaria di cui essere orgogliosi. https://t.… - Tgdarcy : #Meloni fa gli auguri all’Immensa Liliana Segre! Ipocrisia porta via la Meloni. Non ha rispetto nemmeno per una do… -