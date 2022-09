L’iconica bag della Regina è ufficialmente in vendita ma lo sconto speciale è morto con lei

Leggi su curiosauro

(Di sabato 10 settembre 2022) Non solo tailleur pastello o dai colori brillanti. Laha dettato la moda anche in fatto di borse. Eppure, la sua bag del cuore per tutti questi anni è stata sempre e solo una: fu amore a prima vista. Sua Maestà laElisabetta II è stata probabilmente la donna più fotografata al mondo e di solito è stata sempre immortalata con una borsa ben precisa. Che fosse per il tè delle cinque o per incontrare, fino a qualche giorno fa, il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, la conservatrice Liz Truss, Elisabetta aveva un vezzo o se vogliamo un “marchio” ben riconoscibile. Fonte: Instagram @launerlondonofficialNon poteva mai mancare al suo polso la borsetta Launer London con la sua forma strutturata e ben riconoscibile in mezzo a cento. Lasi innamorò subito del modello squadrato e con il manico corto che dal lontano 1968 – ...