Libero: Meret chiede al Napoli uno sforzo sul rinnovo, pensa che le sue prestazioni siano superiori all’offerta (Di sabato 10 settembre 2022) “I portieri di Milan, Napoli e Inter sono le cartine di tornasole delle tre squadre. Ne rappresentano alla perfezione il momento: è consapevole e sicura di sé come Maignan quella rossonera; è eccitata e rinfrancata dalle novità come Meret quella azzurra; è preoccupata e titubante come Handanovic quella nerazzurra. Tutti e tre sono chiamati all’impegno oggi, in una giornata in cui possono confermare o ribaltare le sensazioni ricavate da questo avvio di stagione e cementate dal turno di Champions”. Lo scrive, su Libero, Claudio Savelli. Sul portiere del Napoli: “Meret rappresenta alla perfezione lo stato attuale del Napoli. Alla paura per la rivoluzione estiva è subentrata l’eccitazione per il nuovo corso, culminata per nel 4-1 rifilato al Liverpool. Meret è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) “I portieri di Milan,e Inter sono le cartine di tornasole delle tre squadre. Ne rappresentano alla perfezione il momento: è consapevole e sicura di sé come Maignan quella rossonera; è eccitata e rinfrancata dalle novità comequella azzurra; è preoccupata e titubante come Handanovic quella nerazzurra. Tutti e tre sono chiamati all’impegno oggi, in una giornata in cui possono confermare o ribaltare le sensazioni ricavate da questo avvio di stagione e cementate dal turno di Champions”. Lo scrive, su, Claudio Savelli. Sul portiere del: “rappresenta alla perfezione lo stato attuale del. Alla paura per la rivoluzione estiva è subentrata l’eccitazione per il nuovo corso, culminata per nel 4-1 rifilato al Liverpool.è ...

napolista : Libero: #Meret chiede al Napoli uno sforzo sul rinnovo, pensa che le sue prestazioni siano superiori all’offerta È… - steve_artusi : @SimoneMaloni @jo19N26 alt. a nessuno passa per la testa che tu non debba essere libero di esprimere delle proprie… - CuoreIschitano : @raffaelemanci14 Ma anche le lodi senza motivazione verso la società e verso Meret stancano.. gli insulti a Mario R… - GA7_Official : @DiegoPalumbo6 @MattiaFrenda Ma scusami, Diego, sarò libero di twittare come pare e piace a me? E convieni con me c… - Diego31883 : @angianna78 Tu sei libero di interpretarlo come vuoi, di asteroidi non ne hanno parlato i giornalisti ma il signor… -