"L'Europa in ordine sparso. Sul metano idee schizofreniche". Parla l'economista Galloni: "Ogni Stato pensa a sé. Non si può fare la guerra a Putin e poi far finta di nulla" (Di sabato 10 settembre 2022) "L'atteggiamento delL'Europa è assolutamente schizofrenico, non ha una posizione unitaria praticamente su nulla e Ogni Paese tira acqua al suo mulino". Antonino Galloni, economista ed ex direttore generale del ministero del Lavoro, editore della rivista Economie Parallele, con alle spalle una carriera accademica nelle principali università italiane, non fa sconti a un'Europa che continua a procedere in ordine sparso, come da ultimo sul dossier gas. Sulla richiesta avanzata a gran voce dall'Italia di Mario Draghi di un price cap al gas L'Europa continua a nicchiare e a prendere tempo. Una parte di Paesi è favorevole, un'altra no. Cosa ne pensa? "Partiamo da una considerazione. II price cap è la negazione di per sé di quello che questi signori ci hanno ...

