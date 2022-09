Letta, il tour lombardo sul bus elettrico (tra dossier e social curati da solo) (Di sabato 10 settembre 2022) La campagna del segretario dem: incontri con imprenditori e nelle cooperative. E l’approccio resta quello del professore Leggi su corriere (Di sabato 10 settembre 2022) La campagna del segretario dem: incontri con imprenditori e nelle cooperative. E l’approccio resta quello del professore

Piergiulio58 : Parte il tour in bus elettrico di Letta. 'Andiamo a vincere' (ma nel Pd ci credono in pochi). ???? - zazoomblog : Parte il tour in bus elettrico di Letta. Andiamo a vincere (ma nel Pd ci credono in pochi) - #Parte #elettrico… - edpmatrix : @PDPiemonte Ma Letta ora va in tour con l'ambulanza? - ilfoglio_it : Da Brescia il segretario lancia messaggi allegri, attacca gli avversari. Ma nella base gli umori sono tutt'altro ch… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #berlusconi: “Per i rifiuti i termovalorizzatori sono la soluzione”. #letta inizia il suo tour con il bus elettrico. #C… -