Letizia | “Questa partita ha dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque”

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ entrato nella ripresa ma può considerarsi pienamente recuperato dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori nel turno precedente con il Venezia. Capitan Gaetanoesprime amarezza ma prova anche a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il ko interno contro il Cagliari: Condizione – “Sto bene, fortunatamente sono tornato a disposizione completamente. Non ho giocato dal primo minuto perché il mister ha deciso di non forzare, per una sorta di precauzione, ma l’infortunio è alle spalle” Prestazione – “Penso che oggi si sia visto un ottimo Benevento. Nel primo tempo non avremmo rubato nulla passando in vantaggio, peccato per come è andata. Abbiamo avuto qualche occasione ma bisogna fare gol per portare a casa il risultato. Quando loro sono rimasti in dieci si sono chiusi” Consapevolezza – “...