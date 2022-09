Leclerc conquista la pole position a Monza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 settembre 2022)(ITALPRESS) – Charlesottiene lanelle qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1 grazie al tempo di 1'20?161 e scatterà dalla prima casella domani in gara sul circuito di. Nel Q3 chiudono il podio virtuale la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Carlos Sainz, ma l'olandese partirà settimo per via delle penalità e lo spagnolo diciottesimo. In prima fila assieme aci sarà George Russell (Mercedes), che partirà davanti a Lando Norris (McLaren) e Daniel Ricciardo (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes) ottiene il quinto tempo ma partirà diciannovesimo, sempre per via delle penalizzazioni, mentre Sergio Perez (Red Bull) scatterà dalla tredicesima casella.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).