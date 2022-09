Le pagelle del Cagliari – Radunovic insuperabile, Lapadula freddo come sempre (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Cagliari porta a casa tre punti preziosi battendo al Ciro Vigorito il Benevento grazie alle reti di Lapadula e Luvumbo. Le pagelle dei rossoblu: Radunovic 7: Para praticamente tutto, a partire dal sinistro di Acampora fino ad arrivare ai tentativi di Improta e Forte. Zappa 6,5: Prestazione concreta, cerca il dialogo con Viola e Nandez correndo pochi rischi in difesa. Goldaniga 6: Se la cava tutto sommato bene nel finale sui cross che piovono in area. Nel resto della partita ordinaria amministrazione. Altare 6: Funziona bene l’intesa col compagno di reparto. Lucido in ogni circostanza, non si segnalano errori da matita blu. Obert 4: Prima rischia di causare un rigore nel primo tempo per fallo di mano, poi si fa espellere ingenuamente subito dopo il vantaggio firmato da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilporta a casa tre punti preziosi battendo al Ciro Vigorito il Benevento grazie alle reti die Luvumbo. Ledei rossoblu:7: Para praticamente tutto, a partire dal sinistro di Acampora fino ad arrivare ai tentativi di Improta e Forte. Zappa 6,5: Prestazione concreta, cerca il dialogo con Viola e Nandez correndo pochi rischi in difesa. Goldaniga 6: Se la cava tutto sommato bene nel finale sui cross che piovono in area. Nel resto della partita ordinaria amministrazione. Altare 6: Funziona bene l’intesa col compagno di reparto. Lucido in ogni circostanza, non si segnalano errori da matita blu. Obert 4: Prima rischia di causare un rigore nel primo tempo per fallo di mano, poi si fa espellere ingenuamente subito dopo il vantaggio firmato da ...

