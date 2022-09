Le mosse di Mourinho per far ripartire la Roma (Di sabato 10 settembre 2022) Roma - Mourinho è preoccupato, come nella passata stagione dopo una felice partenza c'è stata una brutta battuta d'arresto. Al ritorno dalla Bulgaria ha concesso una giornata di riposo (programmata)... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 settembre 2022)è preoccupato, come nella passata stagione dopo una felice partenza c'è stata una brutta battuta d'arresto. Al ritorno dalla Bulgaria ha concesso una giornata di riposo (programmata)...

sportli26181512 : Le mosse di #Mourinho per far ripartire la Roma: Ritrovo a Trigoria, il tecnico parla alla squadra: salvati impegno… - giuliorm80 : @albese5 @danielelozzi Sbagli l’uomo (Karsdorp), risbagli l’approccio (come la Juve), sbagli modulo probabilmente (… - emilan46 : - L'Udinese è una squadra da Premier League. Come costruzione intendo - Mourinho meriterebbe critiche simili a que… - siamo_la_Roma : ?? MATCH DAY - @Udinese_1896 vs @OfficialASRoma ?? Le possibili mosse di #Sottil e #Mourinho ?? Tutte le info del ma… - Romagialloross4 : ??? #Mourinho, prove di fuga: primato #ASRoma in sette mosse e il calendario aiuta lo sprint #UdineseRoma #SerieA… -