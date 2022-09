Le elezioni svedesi si giocano sul tema dell’immigrazione (Di sabato 10 settembre 2022) «Non vogliamo Chinatown in Svezia, neanche Somalitown o Little Italy». Un appello molto duro a pochi giorni dalle elezioni che ci si aspetta da un leader di un partito estremista o un movimento identitario di ispirazione conservatrice. E invece è pronunciarlo è la premier Magdalena Andersson, da dieci mesi alla guida di un esecutivo socialdemocratico di minoranza a Stoccolma. Non sono parole casuali, perché domenica 11 settembre si rinnova il Riksdag, il Parlamento monocamerale svedese composto da 349 membri, e il partito di estrema destra dei Democratici svedesi si prepara ad essere la seconda forza politica. Il lento spegnimento dei socialdemocratici e la speranza dei sondaggi Sono stati dieci mesi lunghi quelli vissuti dalla prima premier donna nella storia di Stoccolma. A fine novembre 2021 abbiamo raccontato la genesi del nuovo esecutivo svedese, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 settembre 2022) «Non vogliamo Chinatown in Svezia, neanche Somalitown o Little Italy». Un appello molto duro a pochi giorni dalleche ci si aspetta da un leader di un partito estremista o un movimento identitario di ispirazione conservatrice. E invece è pronunciarlo è la premier Magdalena Andersson, da dieci mesi alla guida di un esecutivo socialdemocratico di minoranza a Stoccolma. Non sono parole casuali, perché domenica 11 settembre si rinnova il Riksdag, il Parlamento monocamerale svedese composto da 349 membri, e il partito di estrema destra dei Democraticisi prepara ad essere la seconda forza politica. Il lento spegnimento dei socialdemocratici e la speranza dei sondaggi Sono stati dieci mesi lunghi quelli vissuti dalla prima premier donna nella storia di Stoccolma. A fine novembre 2021 abbiamo raccontato la genesi del nuovo esecutivo svedese, ...

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Elezioni svedesi: vantaggio della sinistra, picco storico delll'estrema dest… - lacittanews : La destra svedese batte in parlamento il centrosinistra: i risultati preliminari delle elezioni svedesi confermano… - maxialexx : Stasera non ci sono risultati definitivi nelle elezioni Svedesi, i due blocchi sono ad un testa a testa. Fa piacere… - giancagizz : Elezioni svedesi... Praticamente un terremoto - gabrielecatania : Elezioni in Svezia: il blocco di centrodestra sembra essere in vantaggio di tre seggi; l'estrema destra dei Democra… -