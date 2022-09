Lazio, Romagnoli insostituibile per Sarri: senza di lui la difesa balla (Di sabato 10 settembre 2022) Alessio Romagnoli è diventato subito insostituibile per Sarri. senza di lui, la difesa della Lazio balla Alessio Romagnoli in un mese si cucito addosso la difesa della Lazio. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, l’ex difensore del Milan è il vero e proprio leader della retroguardia di Sarri. Il numero 13 legge bene le situazioni di gioco, guida la linea ed è preciso e puntuale in marcatura. Aldilà delle previsioni della vigilia, Sarri col Feyenoord lo ha riproposto titolare e lo farà anche domani contro il Verona, probabilmente in coppia con Gila che insidia Patric. Il tecnico toscano è pronto a concedergli un turno di riposo nel prossimo impegno di Europa League. Domani ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Alessioè diventato subitoperdi lui, ladellaAlessioin un mese si cucito addosso ladella. Come riferisce Il Messaggero oggi in edicola, l’ex difensore del Milan è il vero e proprio leader della retroguardia di. Il numero 13 legge bene le situazioni di gioco, guida la linea ed è preciso e puntuale in marcatura. Aldilà delle previsioni della vigilia,col Feyenoord lo ha riproposto titolare e lo farà anche domani contro il Verona, probabilmente in coppia con Gila che insidia Patric. Il tecnico toscano è pronto a concedergli un turno di riposo nel prossimo impegno di Europa League. Domani ...

