L’anno zero del Regno Unito: il Paese tra caro energia, instabilità politica e crisi economica. Senza la ‘certezza’ Elisabetta II (Di sabato 10 settembre 2022) Martedì 24 novembre 1992, Guildhall di Londra, banchetto per festeggiare i suoi primi quarant’anni di Regno. Elisabetta II ha la voce leggermente rauca. Qualche giorno prima è stata costretta a respirare i fumi dell’incendio che aveva devastato il castello di Windsor, ma non per questo rinuncia al discorso che ha preparato per i suoi sudditi. Una frase resterà idiomatica: “Questo 1992 non sarà un anno di cui mi ricorderò con piacere. È stato veramente un annus horribilis”. Per lei, davvero un’annata nera. Nerissima, se pensiamo al rogo di Windsor. Otto mesi prima, a marzo, il secondogenito maschio Andrea si era separato dalla provocante Fergie, dopo la pubblicazione di foto scandalose. Ad aprile era stato il turno di Anna, l’unica figlia: il divorzio da Mark Phillips, capitano del reggimento dei Dragoni, è l’ultimo atto di una tumultuosa love story ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Martedì 24 novembre 1992, Guildhall di Londra, banchetto per festeggiare i suoi primi quarant’anni diII ha la voce leggermente rauca. Qualche giorno prima è stata costretta a respirare i fumi dell’incendio che aveva devastato il castello di Windsor, ma non per questo rinuncia al discorso che ha preparato per i suoi sudditi. Una frase resterà idiomatica: “Questo 1992 non sarà un anno di cui mi ricorderò con piacere. È stato veramente un annus horribilis”. Per lei, davvero un’annata nera. Nerissima, se pensiamo al rogo di Windsor. Otto mesi prima, a marzo, il secondogenito maschio Andrea si era separato dalla provocante Fergie, dopo la pubblicazione di foto scandalose. Ad aprile era stato il turno di Anna, l’unica figlia: il divorzio da Mark Phillips, capitano del reggimento dei Dragoni, è l’ultimo atto di una tumultuosa love story ...

OttoGerbotto : RT @RossellaMuroni: Serve costruire un’#economia solida in cui l’#etica sia centrale. Non siamo all’anno zero però, le #imprese stanno face… - LupusAlberto72 : @annatrieste Si, l'anno scorso ste dichiarazioni hanno portato zero, quindi... silenzio e pedalare!!! #ForzaNapoliSempre - CaiaAngelo : @stevevicrn Gli ultimi due anni di Vecino all'Inter, un anno intero infortunato, un paio di presenze nel finale di… - cmdotcom : RT @GianniVisnadi: #Tonali ottimo rinnovo per il #Milan, é la bandiera del futuro. Ma #Leao? É tutto fermo da mesi e tutto resterà fermo. M… - eltecatito_ : RT @GianniVisnadi: #Tonali ottimo rinnovo per il #Milan, é la bandiera del futuro. Ma #Leao? É tutto fermo da mesi e tutto resterà fermo. M… -