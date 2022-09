Lady Diana ha una figlia segreta? Ecco la verità dietro questa storia (Di sabato 10 settembre 2022) Diana Spencer, principessa di Galles, conosciuta anche come Lady Diana o Lady D, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Re Carlo III. Con lui ha avuto due figli: William (1982) ed Harry (1984). Dopo il divorzio dal coniuge mantenne il titolo di Principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia reale in quanto madre di un membro della linea di successione al trono. Il 31 Agosto 1997 è morta in un tragico incidente stradale a Parigi. In queste ore non si fa altro che parlare di una presunta figlia segreta di Lady D: vediamo cosa c’è dietro tutta questa storia.



Lo scorso 31 agosto è ricorso il 25° anniversario della tragica morte della principessa del ... Leggi su tvzap (Di sabato 10 settembre 2022)Spencer, principessa di Galles, conosciuta anche comeD, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Re Carlo III. Con lui ha avuto due figli: William (1982) ed Harry (1984). Dopo il divorzio dal coniuge mantenne il titolo di Principessa di Galles, ma senza il trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo membro ufficiale della famiglia reale in quanto madre di un membro della linea di successione al trono. Il 31 Agosto 1997 è morta in un tragico incidente stradale a Parigi. In queste ore non si fa altro che parlare di una presuntadiD: vediamo cosa c’ètuttaLo scorso 31 agosto è ricorso il 25° anniversario della tragica morte della principessa del ...

fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - onlyth3brav3__ : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… - ___rkomi____ : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… - chiamatemitess : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… - mariacierno : RT @dreamingtom_: thread su lady diana e come la sua figura cambiò la monarchia inglese: Diana fu la prima sposa windsor a non pronunciare… -