Ladri in azione nella notte, tre furti nella galleria commerciale "La Fornace (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (AV) – Questa notte sono stati perpetrati tre furti nella galleria commerciale "La Fornace" di Lioni. I malviventi, dopo aver praticato un foro nel muro esterno, sono prima entrati in un negozio di calzature ed asportato dal registratore di cassa circa trecento euro. Quindi, dopo aver forato il tramezzo divisorio, si sono introdotti nel negozio di intimo e rubato dalla cassa un centinaio di euro. Con la medesima modalità sono infine entrati nell'adiacente oreficeria e, dopo aver prelevato solo articoli di bigiotteria, si sono dati alla fuga, verosimilmente disturbati dal sistema di allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Indagini in corso.

