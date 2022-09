“La Voce della tua generazione”, il progetto formativo di Samsung (Di sabato 10 settembre 2022) Da oggi è ufficialmente aperta la ricerca dei dieci ragazzi che impareranno a creare un podcast attraverso una formazione ad-hoc. Testimonial d’eccezione: Giulia Stabile Samsung Electronics Italia annuncia oggi La Voce della tua generazione, un nuovo progetto di formazione e inclusione sociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, dia Voce alla GenZ. L’epoca densa di incertezze che stiamo vivendo, sta generando un progressivo disagio soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo l’Istat (Fonte: Report Benessere equo e sostenibile) è raddoppiata la percentuale di adolescenti che si dichiarano insoddisfatti e si trovano in una condizione di scarso benessere ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022) Da oggi è ufficialmente aperta la ricerca dei dieci ragazzi che impareranno a creare un podcast attraverso una formazione ad-hoc. Testimonial d’eccezione: Giulia StabileElectronics Italia annuncia oggi Latua, un nuovodi formazione e inclusione sociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, diaalla GenZ. L’epoca densa di incertezze che stiamo vivendo, sta generando un progressivo disagio soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo l’Istat (Fonte: Report Benessere equo e sostenibile) è raddoppiata la percentuale di adolescenti che si dichiarano insoddisfatti e si trovano in una condizione di scarso benessere ...

