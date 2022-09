La strategia di Calenda: essere l’ago della bilancia del prossimo parlamento per fermare Meloni e lasciare Draghi a Palazzo Chigi (Di sabato 10 settembre 2022) «Non state a pensare ai sondaggi! Ma non l’avete capito che tutti i dati che ci riguardano sono sempre sottodimensionati perché la gente che ci vota, a cominciare dai professionisti, non ha tempo di rispondere al telefono a uno che fa le rilevazioni?». Carlo Calenda ha una spiegazione interessante per le rilevazioni sul Terzo Polo con Renzi. Ma soprattutto: la sua strategia prevede di diventare l’ago della bilancia del prossimo parlamento. Il Corriere della Sera racconta oggi in un retroscena a firma di Tommaso Labbate che il leader di Azione è molto ottimista sui risultati delle elezioni del 25 settembre: «Allora ragazzi, perché le cose vadano come vogliamo noi non è necessario arrivare al risultato che conto di raggiungere io. Perché il sottoscritto ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) «Non state a pensare ai sondaggi! Ma non l’avete capito che tutti i dati che ci riguardano sono sempre sottodimensionati perché la gente che ci vota, a cominciare dai professionisti, non ha tempo di rispondere al telefono a uno che fa le rilevazioni?». Carloha una spiegazione interessante per le rilevazioni sul Terzo Polo con Renzi. Ma soprattutto: la suaprevede di diventaredel. Il CorriereSera racconta oggi in un retroscena a firma di Tommaso Labbate che il leader di Azione è molto ottimista sui risultati delle elezioni del 25 settembre: «Allora ragazzi, perché le cose vadano come vogliamo noi non è necessario arrivare al risultato che conto di raggiungere io. Perché il sottoscritto ...

