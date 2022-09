(Di sabato 10 settembre 2022) Questa mattina la Disney ha rilasciato iltrailer de La. Il film è uno deipiù attesi in assoluto Stiamo parlando di uno deipiù attesi degli ultimi anni. Laha avuto uno sviluppo che ha coinvolto tutte le parti in causa a partire dal 2016, e a 6 anni di distanza è incredibile vedere quanti passi in avanti siano stati fatti. Fino ad oggi in molti si chiedevano cosa aspettarsi dal nuovo film targato Disney. Dunque sembra che, con l’uscita deltrailer, questi dubbi siano stati fugati. Il film conterrà brani originali creati per la pellicola, scritti da Alan Menken e da Lin-Manuel Miranda. Quest’ultimo, oltre ad essere il regista di “Tick Tick ...

alli_sirenetta : Una domanda tecnica se su Instagram non vedo se una persona è online e non vedo se ha visualizzato il messaggio ma… -

ZON

Latornerà sugli schermi nella nuova versione Disney con star Halle Bailey eè stato condiviso il primo trailer in attesa della distribuzione prevista per il 26 maggio. Il video non ...Direttamente dal D23, èil teaser trailer di La, il film Disney diretto da Rob Marshall in arrivo a maggio 2023. Halle Bailey interpreta la protagonista di Laassieme a Jonah Hauer - King (Eric),... La Sirenetta, online il primo teaser del live action Questa mattina la Disney ha rilasciato il primo teaser trailer de La Sirenetta. Il film è uno dei live action più attesi in assoluto Stiamo parlando di ...La Sirenetta arriverà sugli schermi a maggio 2023 e nel primo teaser trailer si può vedere, e sentire, Halle Bailey nel ruolo di Ariel. La Sirenetta tornerà sugli schermi nella nuova versione Disney c ...