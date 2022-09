La Sirenetta | il primo teaser trailer del nuovo film live-action

(Di sabato 10 settembre 2022) Laarriverà sugli schermi a maggio 2023 e nelsi può vedere, e sentire, Halle Bailey nel ruolo di Ariel. Latornerà sugli schermi nella nuova versione Disney con star Halle Bailey e online è stato condiviso ilin attesa della distribuzione prevista per il 26 maggio. Il video non regala molte scene, ma permette di vedere Ariel e sentire l'interpretazione di uno dei brani più conosciuti della colonna sonora del. IlLacon Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, ...

E ancora: uno sguardo ad Elemental, ambientato in un mondo fantastico in cui una ragazzi di ... ecco i contenuti video che sono stati mostrati durante il D23: THE LITTLE MERMAID / LA... Nel corso del D23 Expo, è stato presentato il primo trailer del sequel di Come d'incanto, Disenchanted, seguito da un poster.