La sfilata di Fendi a NY (firmata Marc Jacobs!) riporta Linda Evangelista in passerella

Nello stellatissimo front row della sfilata di Fendi a New York in onore della Baguette c'era l'immancabile madrina della borsa di cui si festeggia il 25esimo anniversario: Sarah Jessica Parker. La star che in una famosa scena anni 90 di Sex and The City risponde al ladro che le intima di dargli la borsa:"It's a Baguette!", ha ufficialmente elevato l'accessorio allo status di icona, per poi riprenderlo sotto braccio in innumerevoli puntate della saga, compresi film e prequel dei giorni nostri. Linda Evangelista con Kim Jones, Silvia Venturini Fendi, Delfina Delletrez e Marc Jacobs alla sfilata Resort 2023 di Fendi a New York per il 25esimo anniversario della Baguette. Imaxtree.

