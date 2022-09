La scoperta choc sul DNA, Massimo Bossetti: svolta improvvisa arrivata poco fa (Di sabato 10 settembre 2022) L’omicidio di Yara Gambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima Yara Gambirasio di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il caso ha assunto una grande rilevanza mediatica, oltre che per la giovane età della vittima, soprattutto per l’estesa indagine condotta sulla popolazione locale effettuando il test del DNA a 25.700 persone che avrebbe consentito di individuare l’assassino. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Bossetti, muratore di Mapello. Eppure, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice, spostati dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Bergamo, potrebbero riaccendere le speranze dell’uomo detenuto a Bollate. ... Leggi su tvzap (Di sabato 10 settembre 2022) L’omicidio di Yara Gambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima Yara Gambirasio di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il caso ha assunto una grande rilevanza mediatica, oltre che per la giovane età della vittima, soprattutto per l’estesa indagine condotta sulla popolazione locale effettuando il test del DNA a 25.700 persone che avrebbe consentito di individuare l’assassino. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo di, muratore di Mapello. Eppure, le 54 provette contenenti la traccia biologica mista di vittima e carnefice, spostati dal frigorifero dell’ospedale San Raffaele di Milano all’ufficio Corpi di reato del tribunale di Bergamo, potrebbero riaccendere le speranze dell’uomo detenuto a Bollate. ...

infoitsalute : Dorme 14 ore al giorno, il medico le dice che è «solo pigra». Poi la scoperta choc: aveva un tumore - blusewillis1 : Dorme 14 ore al giorno, il medico le dice che è «solo pigra». Poi la scoperta choc: aveva un tumore - giulia0268 : Dorme 14 ore al giorno, il medico le dice che è «solo pigra». Poi la scoperta choc: aveva un tumore - emanugi07 : Si accascia per un malore e finisce in una vasca: Giorgia muore a 25 anni, la scoperta choc del papà - NotOnlyBill : Si accascia per un malore e finisce in una vasca: Giorgia muore a 25 anni, la scoperta choc del papà… -