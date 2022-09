La regina Elisabetta era la donna più ricca del mondo? (Di sabato 10 settembre 2022) A quanto ammontava il patrimonio della regina Elisabetta II di Windsor? La donna più ricca del mondo secondo alcuni, era vero? Elisabetta II è stata la sovrana che ha regnato più a lungo in tutta la storia della millenaria monarchia inglese. Salì al trono nel lontano 1952 alla morte del padre Giorgio VI, un regno L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 settembre 2022) A quanto ammontava il patrimonio dellaII di Windsor? Lapiùdelsecondo alcuni, era vero?II è stata la sovrana che ha regnato più a lungo in tutta la storia della millenaria monarchia inglese. Salì al trono nel lontano 1952 alla morte del padre Giorgio VI, un regno L'articolo proviene da Consumatore.com.

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Quirinale : La Regina #Elisabetta II ha ispirato con saggezza e con l’esempio intere generazioni di cittadini del mondo. La Rep… - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - valeriamanieri : RT @LeContemporanee: @sabriprovenzani da #Londra e @valeriamanieri raccontano 'L'ultima Regina'. #TheQueen #QueenElizabeth - ArciAtea : I social si stanno scatenando in queste ore su questi episodi “celesti” che sono subito stati bollati come “segnali… -