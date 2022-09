La proclamazione di Re Carlo III nel segno di Dio, Patria e Famiglia: “Seguirò l’esempio di mia madre” (video) (Di sabato 10 settembre 2022) Un ufficiale dell’Ordine della Giarrettiera, antichissimo ordine britannico risalente al 1415, ha proclamato pubblicamente dal balcone di St James Palace l’ascesa al trono di Re Carlo III. Preceduta da squilli di trombe a cui hanno fatto seguito spari di cannone a salve, la cerimonia si è conclusa con la banda che ha eseguito l’inno ‘God save the King’. Per la prima volta la proclamazione del re è stata trasmessa in diretta televisiva. Carlo III è stato ufficialmente proclamato re durante l’Accession Council tenuto a St James Palace alla presenza della regina consorte Camilla e l’erede al trono William. Presente anche la premier Liz Truss insieme a diversi ex primi ministri. LEGGI ANCHE Elisabetta, l'ultima Regina dallo stile inimitabile, dai tailleur dai colori pastello ai cappellini La morte della Regina Elisabetta: il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Un ufficiale dell’Ordine della Giarrettiera, antichissimo ordine britannico risalente al 1415, ha proclamato pubblicamente dal balcone di St James Palace l’ascesa al trono di ReIII. Preceduta da squilli di trombe a cui hanno fatto seguito spari di cannone a salve, la cerimonia si è conclusa con la banda che ha eseguito l’inno ‘God save the King’. Per la prima volta ladel re è stata trasmessa in diretta televisiva.III è stato ufficialmente proclamato re durante l’Accession Council tenuto a St James Palace alla presenza della regina consorte Camilla e l’erede al trono William. Presente anche la premier Liz Truss insieme a diversi ex primi ministri. LEGGI ANCHE Elisabetta, l'ultima Regina dallo stile inimitabile, dai tailleur dai colori pastello ai cappellini La morte della Regina Elisabetta: il ...

