La paura di non fare niente e il mito della produttività (Di sabato 10 settembre 2022) Viviamo nella società del tempo che sfugge, che scivola tra le mani velocemente, senza darci il tempo di stringerlo, di accoglierlo e di viverlo. Ma nonostante questa sia una consapevolezza che tutti abbiamo fatto nostra, continuiamo a vivere e sopravvivere lasciandoci travolgere dal caos e dal disordine dei giorni. Dagli impegni, più o meno importanti, dalle scadenze che dobbiamo rispettare a tutti i costi, mentre tutto il resto viene costantemente rimandato. Così ecco che il tempo libero diventa un miraggio, un’oasi in mezzo al deserto che non riusciamo più a raggiungere. E anche quando faticosamente ci riusciamo la sua stessa esistenza perde di valore. Lo fa perché quello spazio, che doveva essere solo nostro e di nessun altro, inizia a essere invaso dai sensi di colpa, dalle ansie e dalle preoccupazioni rispetto a tutto ciò che non stiamo facendo e che potevamo ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) Viviamo nella società del tempo che sfugge, che scivola tra le mani velocemente, senza darci il tempo di stringerlo, di accoglierlo e di viverlo. Ma nonostante questa sia una consapevolezza che tutti abbiamo fatto nostra, continuiamo a vivere e sopravvivere lasciandoci travolgere dal caos e dal disordine dei giorni. Dagli impegni, più o meno importanti, dalle scadenze che dobbiamo rispettare a tutti i costi, mentre tutto il resto viene costantemente rimandato. Così ecco che il tempo libero diventa un miraggio, un’oasi in mezzo al deserto che non riusciamo più a raggiungere. E anche quando faticosamente ci riusciamo la sua stessa esistenza perde di valore. Lo fa perché quello spazio, che doveva essere solo nostro e di nessun altro, inizia a essere invaso dai sensi di colpa, dalle ansie e dalle preoccupazioni rispetto a tutto ciò che non stiamo facendo e che potevamo ...

rusembitaly : Non aver paura dell'ignoranza. Temi la falsa conoscenza. Da essa proviene tutto il male del mondo.… - FratellidItalia : ?? Non ci fate paura - BelpietroTweet : Il leader del Pd continua a evocare il pericolo fascismo e a criticare il presidenzialismo. Un’idea che piaceva ai… - lindawhippet : RT @luisaMononoke: Faccetta d’Angelo qua mi ha morso con intenzione, ho dovuto farmi sgranocchiare un po’ la mano per fargli capire che non… - laikatornaacasa : @Idar_Bop È questione di equilibri geopolitici (gli stessi che hanno indotto la Russia ad attaccare), non di certo… -