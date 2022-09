La nuova vita italiana di Mustafa: il bimbo siriano nato senza arti (Di sabato 10 settembre 2022) Il piccolo, protagonista della foto simbolo con il padre, sarà seguito dal Centro Protesi Inail di Budrio. Vivrà con la famiglia nel comune del bolognese per proseguire le cure Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) Il piccolo, protagonista della foto simbolo con il padre, sarà seguito dal Centro Protesi Inail di Budrio. Vivrà con la famiglia nel comune del bolognese per proseguire le cure

