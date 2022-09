La giocata di Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona – VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) La giocata di Kvaratskhelia scatena il boato del Maradona, applausi per il doppio tunnel al difensore dello Spezia. Una giocata di Kvaratskhelia e scatta il boato del Maradona dopo soli 5 minuti dall’inizio di Napoli-Spezia. Il georgiano è indubbiamente l’uomo in più di questo Napoli e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Dopo aver incantato il popolo partenopeo in Champions contro il Liverpool, l’esterno offensivo degli azzurri ha dimostrato ancora una volta di essere in forma strepitosa. Era da anni che non vedevo questa giocata” scrive qualcuno sui social sottolineando l’incredibile numero di Kvaratskhelia . Il lancio di Rrahmani dalla difesa sulla fascia sinistra occupata proprio da Kvaratskhelia è un’occasione per il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022) Ladiscatena il boato del, applausi per il doppio tunnel al difensore dello Spezia. Unadie scatta il boato deldopo soli 5 minuti dall’inizio di Napoli-Spezia. Il georgiano è indubbiamente l’uomo in più di questo Napoli e lo ha dimostrato anche in questa occasione. Dopo aver incantato il popolo partenopeo in Champions contro il Liverpool, l’esterno offensivo degli azzurri ha dimostrato ancora una volta di essere in forma strepitosa. Era da anni che non vedevo questa” scrive qualcuno sui social sottolineando l’incredibile numero di. Il lancio di Rrahmani dalla difesa sulla fascia sinistra occupata proprio daè un’occasione per il ...

robypellegrini : RT @RafAuriemma: Erano più di 30 anni che non sentivo il boato del #Maradona per la giocata di un singolo #kvaratskhelia #NapoliSpezia - LuigiLiccardo6 : RT @RafAuriemma: Erano più di 30 anni che non sentivo il boato del #Maradona per la giocata di un singolo #kvaratskhelia #NapoliSpezia - CapitanCarla : RT @DiegoDeLucaTwit: Ma che giocata ha fatto? #Kvaratskhelia #NapoliSpezia - JoaoB84 : Mamma mia che giocata! #Kvaratskhelia - DiegoDeLucaTwit : Ma che giocata ha fatto? #Kvaratskhelia #NapoliSpezia -