La Cremonese e il “Mondo” | il ricordo di Clara Mondonico

(Di sabato 10 settembre 2022) Di seguito uno stralcio dell’intervista anico, figlia dell’indimenticato Emiliano, rilasciata a ‘L’Eco di Bergamo’. “Cremona è il posto in cui papa andò da bambino, contro il volere di mia nonna perché in quegli anni non si poteva pensare di vivere di pallone. Per vivere dovevi avere un lavoro, se vivevi giocando a calcio eri un lazzarone”. “ Laera una squadra professionistica, ma a conduzione familiare. C’era una segretaria, un dottore, gli uffici erano dentro lo Zini… un corridoio lunghissimo con uno stanzone enorme dove alla fine lavorava questa segretaria con la sua macchina per scrivere e un telefono, fine. Questa era ladi mio papà Carla era la custode, e aveva l’appartamento dentro lo stadio. Il marito aggiustava le scarpe dei calciatori, Carla lavava le maglie. È rimasta lì, ...