Kate Middleton è ufficialmente la nuova principessa del Galles e già fa storia. Ecco perché (Di sabato 10 settembre 2022) Con Carlo III sul trono suo figlio William assume titolo di principe di Galles, e sua moglie, di conseguenza, quello di principessa. È stato lo stesso re a confermarlo, durante il commosso discorso alla Nazione seguito alla morte di Elisabetta II Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) Con Carlo III sul trono suo figlio William assume titolo di principe di, e sua moglie, di conseguenza, quello di. È stato lo stesso re a confermarlo, durante il commosso discorso alla Nazione seguito alla morte di Elisabetta II

fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - GiolaGolia : RT @_neardeath: Giornali be like: MEGHAN MARKLE NON VOLA IN SCOZIA CON HARRY, NEGATO ULTIMO SALUTO ALLA REGINA Sempre gli stessi giornali:… - _wdkymys : RT @_neardeath: Giornali be like: MEGHAN MARKLE NON VOLA IN SCOZIA CON HARRY, NEGATO ULTIMO SALUTO ALLA REGINA Sempre gli stessi giornali:… - Gazzettino : #kate middleton 'Principessa del Galles' come Diana: l'eredità (pesante) del titolo: «Costruirò il mio percorso» - flouwhars : RT @_neardeath: Giornali be like: MEGHAN MARKLE NON VOLA IN SCOZIA CON HARRY, NEGATO ULTIMO SALUTO ALLA REGINA Sempre gli stessi giornali:… -