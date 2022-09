Juventus Salernitana, i convocati di Nicola: assente Ribery e altri quattro (Di sabato 10 settembre 2022) Nicola ha stilato la lista dei convocati per l’impegno di domani sera allo Stadium contro la Juventus: non c’è Ribery Saranno 5 gli assenti per la Salernitana di Nicola: Bohinen, Ribery, Radovanovic, Lovato e Micai. Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe; Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia; Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena; Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022)ha stilato la lista deiper l’impegno di domani sera allo Stadium contro la: non c’èSaranno 5 gli assenti per ladi: Bohinen,, Radovanovic, Lovato e Micai. Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe; Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia; Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena; Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia L'articolo proviene da Calcio News 24.

